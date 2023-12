SAN GALLO - “Dal Ticino a Firenze Antonio Ciseri – Pittore” è il tema della conferenza che Daniel Küng terrà il prossimo 13 dicembre nella sede del Comites di San Gallo (Katharinengasse 21). Prevista per il 29 novembre, poi rinviata al 13 dicembre, la conferenza inizierà alle 19.00.

L'artista ticinese Antonio Ciseri (1821 Ronco sopra Ascona - 1891 Firenze) discende da una famiglia di pittori d'ornato, che da generazioni migrava regolarmente in Toscana. All'età di 12 anni viene condotto dal padre a Firenze e nella capitale toscana frequenta l'Accademia di belle arti, dove insegna dal 1852 e di cui è direttore pro tempore nel 1874-75. I suoi dipinti a carattere religioso sono raffaelleschi nello stile e nella pulizia compositiva, tendendo anche a un realismo quasi fotografico. Nel 1877 acquisì la cittadinanza italiana.

Dipinse molte opere per varie chiese in Italia e Svizzera, e ritratti, come quello, divenuto estremamente famoso, di Camillo Benso conte di Cavour.

L’avvocato Küng, relatore della conferenza, è discendente diretto del pittore. I lavori si terranno in lingua tedesca con interventi in italiano.