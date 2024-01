BASILEA – Alle ore 14,30 di sabato 10 febbraio si terrà, presso la Casa delle Associazioni (Erlkönigweg 30, 4058 Basel), l’incontro “Corsi di lingua italiana nel mondo: problemi e prospettive”. L’iniziativa è promossa dal GIR – Giovani In Rete – con il patrocinio di: Comites Basilea, Fondazione ECAP, FLC-CGIL SCUOLA, Colonia Libera Italiana di Basilea, Circolo ACLI “Achille Grandi” di Basilea. Nel corso dell’incontro si parlerà delle difficoltà incontrate negli ultimi anni dai corsi di lingua e cultura italiana a causa di nuove normative e dei tagli finanziari. “Famiglie, docenti ed Enti gestori – rileva la nota – si ritrovano a dover affrontare una complessa riorganizzazione che comporta il più delle volte riduzione di ore di lezione, chiusura di interi corsi, sospensione di stipendi fino al fallimento di alcuni Enti – come avvenuto in Svizzera in tempi recenti – con l’interruzione tout court dei Corsi stessi in intere aree geografiche. I corsi di Lingua e Cultura italiana nel mondo – continua il comunicato – rappresentano per gli oltre sei milioni di italiane e italiani all’estero uno strumento prezioso di promozione della lingua e cultura d’origine, di mantenimento del legame con le radici culturali e insieme una concreta possibilità per intere famiglie di più recente migrazione di poter far rientro in Italia senza vedersi impedito l’inserimento scolastico dei propri figli. Dei problemi e delle prospettive dei Corsi di Lingua e Cultura italiana ne discuteranno con famiglie, docenti, Enti gestori e rappresentanti politici per condividere analisi e strategie di intervento insieme a tutta la comunità”. Sono previsti gli interventi di Gino Bongiovanni, FLC-CGIL Scuola; Alessandra Minisci, docente corsi LICIT Katia Di Pinto, genitore corsi LICIT Lenzburg; Roger Nesti, Direttore regionale ECAP-Basilea; Domenico Chindamo, Direttore CASLI-Zurigo; Michele Schiavone, Segretario Generale CGIE. Parteciperanno inoltre i parlamentari della circoscrizione Estero: i deputati Simone Billi (Lega), Federica Onori (M5S) e Toni Ricciardi (Pd) e il Senatore Andrea Crisanti. La comunità è invitata a partecipare.