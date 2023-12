ROMA – Un altro femminicidio in Italia: una donna veneta di 27 anni, Vanessa Ballan, è stata uccisa a coltellate in casa a Spiendo, vicino a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il delitto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Per l’omicidio è stato fermato un 40enne kosovaro, B. F.: a darne notizia è Treviso Today. L’uomo, residente ad Altivole, avrebbe avuto in passato una relazione con la donna. Secondo quanto ricostruito dal Tg3, la donna lo aveva denunciato per stalking nell’ottobre scorso perchè era diventato molesto dopo la fine della loro storia. E aveva iniziato ad andare a cercarla sul posto di lavoro, il supermercato Eurospin di Riese dove la donna lavorava come commessa.

l marito della donna, Nicola Scapinello, non era in casa al momento del delitto ma è stato lui a trovare il cadavere: sotto choc, ha chiamato i soccorsi e i Carabinieri insieme ad un vicino di casa.

Vanessa Ballan era incinta al terzo mese, la conferma è arrivata anche da alcune colleghe della donna che hanno spiegato che era a casa dal lavoro per questo motivo. La donna è stata trovata morta all’ingresso dell’appartamento, all’interno di una villetta a schiera, e aveva molte ferite da taglio. La morte sarebbe arrivata dopo una decina di coltellate al torace. Le mani presentano numerose ferite, segno che la donna ha tentato disperatamente di difendersi. Sia Vanessa che il marito sono originari di Castelfranco Veneto, ma si erano trasferiti a vivere a Riese da diversi anni. La donna aveva un figlio di 4 anni ed era incinta del secondo figlio.