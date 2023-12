Rilanciare e recuperare il borgo medioevale della cittadina e restituire al centro storico un aspetto decoroso.

E' questo l'obiettivo del progetto "Case a 1 euro", che decolla a Pratola Peligna in provincia de L'Aquila.

Dal 2021 ad oggi sono stati 15 gli atti sottoscritti dal Comune e altri 5 saranno siglati nel 2024 a firma del sindaco, Antonella Di Nino e l'assessore comunale, Paolo Di Bacco, che coniò l'iniziativa per il recupero del disabitato. Il Comune aveva chiamato a raccolta i proprietari delle abitazioni che sono state messe a disposizione per l'acquisizione.

Non appena un acquirente mostra interesse per una delle case disponibili ha due mesi di tempo per sottoscrivere il contratto e poi ulteriori sei mesi per la presentazione del progetto di riqualificazione che dovrà essere realizzato entro quattro anni.

Tra gli acquirenti c'è anche una danese e una donna argentina. L'acquirente interessato non deve fare altro che presentare la propria proposta per fare in modo che l'abitazione venga tolta dalla vendita e avviare l'iter per l'acquisto. Grazie ai tanti incentivi statali, attualmente in vigore, gli acquirenti riescono a rimetterle a nuovo con poche migliaia di euro e ad avere una casa in centro completamente ristrutturata.