Wine Searcher, ilportale di monitoraggio e comparazione dei prezzi del vino a livello mondiale, ogni anno stila la classifica The World's Best Rosés firmata da Nat Sellers, e per il 2023 al primo posto della top 10 campeggia un vino italiano: non un rosato fermo, come gli altri presenti in classifica, ma un metodo classico, precisamente il Trentodoc Maso Martis Rosé Extra Brut di Maso Martis, azienda trentina guidata dalla famiglia Stelzer tra le top della spumantistica italiana e non solo.

Il campione del mondo trentino ha surclassato grandi nomi come Château d'Esclans e Miraval (la tenuta di uno degli attori più iconici dell'universo, Brad Pitt).

Il Rosé Extra Brut di Maso Martis è stato descritto da Wine-Searcher come con note floreali di frutti di bosco, brioche lievitata, frutta rossa e spezie da forno insieme a bollicine delicate, citando anche la recensione dell'autorevole magazine Wine Enthusiast che lo ha definito "uno spumante secco, delizioso".

Il primo posto in classifica è arrivato anche grazie al punteggio di 92 punti assegnato a questo rosé da 11 critici internazionali.