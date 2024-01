Il Napoli vola in finale di Supercoppa (lunedì contro la vincente di Inter-Lazio) con un contundente 3-0 contro la Fiorentina: Simeone al 22' del primo tempo (gran gol) poi la grande occasione per la Viola, rigore sprecato (alto sulla traversa) da Ikone proprio in chiusura della prima frazione, al 44'. Nella ripresa ecco che Mazzarri tira fuori dal cilindro Zerbin: mandato in campo a 9' dalla fine al posto di Mazzocchi nel giro di 120 secondi realizza una clamorosa doppietta, primi gol in maglia azzurra: al 39' e al 41'. Dopo la rete del 2-0 Zerbin era anche uscito dal campo per aver sbattuto la testa contro il palo della porta della Fiorentina, ma rientrato in campo ha rubato una palla a centrocampo per poi lanciarsi verso il 3-0.