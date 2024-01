"Per la squadra la finale è importante, sono ragazzi bravi e giovani che hanno vinto lo scudetto, sanno che non è facile giocare questa Supercoppa e hanno l'ambizione di vincere il trofeo.

E' un'arma e lo ricorderò nello spogliatoio prima della gara".

Lo ha detto il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza stampa a Riad alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro l'Inter.

Mazzarri ha sottolineato che "non firmo mai per il pari, io sto allenando ragazzi che sono Campioni d'Italia, lo sanno.

Contro l'Inter in campionato il Napoli ha avuto possesso palla superiore ma poi ha perso 3-0 per il contropiede dei nerazzurri.

Il calcio è una materia che bisogna saper interpretare da noi addetti lavori e lo facciamo, siamo carenti sull'organico con diverse defezioni ma ce la giochiamo con la mentalità alla pari con l'Inter senza sottovalutare niente. Ho visto la semifinale contro la Lazio, ho notato che l'Inter contro una signora squadra è stato migliore su gioco, velocità, qualità individuali. Ma le grandi squadre possono avere flessioni, so che siamo nel migliore momento per loro ma se facciamo bene la serata ci dà più fiducia per il proseguimento della stagione".

Inzaghi: "Vincere importante per tutto l'ambiente, ma non sarà semplice"

"Record di vittorie in Supercoppa? Ci tengo, ma più per l'Inter che per Simone Inzaghi.

Sarebbe bello vincere la quinta Supercoppa, però come ho detto prima ho fatto i complimenti ai ragazzi.

Dal 13 luglio, quando hanno cominciato a lavorare antepongono l'Inter alle gioie personali.

Questo è il segreto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. "Sarebbe importante per l'Inter, per tutto l'ambiente, sarebbe la terza consecutiva e penso che sia riuscito una volta sola al Milan nella storia del calcio italiano. Allo stesso tempo, sappiamo che non sarà semplice: abbiamo vinto qui l'anno scorso contro il Milan, due anni fa a San Siro contro la Juve, vorremmo farlo anche domani contro il Napoli - ha aggiunto -. Ci vorrà una grande gara. Ci sarà uno stadio esaurito, una bellissima finale: è importante arrivarci e possibilmente vincerle. Il campionato sarà molto avvincente".