ROMA - La rete regionale EURES Lazio ricerca, in collaborazione con la società SELECT, 50 candidati interessati a lavorare in Germania presso gelaterie italiane.

I profili richiesti comprendono 20 banconieri (servizio al banco, preparazione di coppe gelato, caffè ecc, pulizia postazione di lavoro); 20 camerieri per servizio al tavolo (servizio al tavolo, raccolta ordinazioni, pulizia tavoli); 10 aiuto gelatieri per lavoro in laboratorio gelato: produzione gelato, vendita alla finestra, pulizia postazione lavorativa).

Per partecipare al bando è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media inferiore. Mentre conoscere il tedesco e avere un'esperienza pregressa nel settore non sono requisiti indispensabili anche se costituiscono titolo preferenziale.

Per andare a lavorare in Germania, le condizioni offerte sono: contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi a partire dal mese di marzo 2024; salario mensile netto di 1.400 euro, un orario di lavoro che va dalle ore 9.00 alle 17.00 o dalle 14.00 alle 22.00 e 1 giorno di riposo settimanale garantito. Vitto e alloggio, inoltre, saranno a carico del datore di lavoro.

Per partecipare alle selezioni che si svolgeranno nel Lazio nel corso del mese di marzo 2024, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae ai seguenti indirizzi: asacchi@regione.lazio.it e lricci@regione.lazio.it.