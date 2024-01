di ENRICO PIRONDINI

Ultime sui blitz di Fleximan: si moltiplicano gli episodi. La rivolta anti-multe dilaga da Nord a Sud. Dal Piemonte alla Puglia. Mappa (provvisoria): autovelox abbattuti in 7 regioni e 13 province. Manca, per ora, il Centro.

LE REGIONI NEL MIRINO – Difficile, a questo punto, sostenere che si tratti di un solo pirata. Più probabile si tratti di una “banda di emulatori”; imitatori che si sentono con Fleximan in “sintonia esperenziale”, come dicono gli psichiatri. Questa è almeno la tesi prevalente, la più realistica. Se non altro analizzando tempi e luoghi dei blitz.

Come si fa, ad esempio, colpire nel giro di poche ore, ad Asti (Piemonte) e Ruffano di Lecce (Puglia), località agli opposti dello Stivale? Ergo si tratterebbe di più persone che adottano lo stesso modus operandi, o quasi. È quanto è emerso dalle prime indagini compite nelle regioni coinvolte. E cioè: Veneto (l’apripista), Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Puglia. Lombarde le località degli ultimi due blitz: Guidizzolo (Mantova) e Mapello (Bergamo).

L’ULTIMO ARRIVATO: DOSSOMAN – L’elenco dei vandali aumenta e si diversifica. Adesso è spuntato dossoman che non è il nome di un nuovo personaggio dei fumetti ma di un ignoto vandalo che prende di mira i dossi stradali, danneggiandoli o asportandoli. Un parente prossimo del più celebre Fleximan, il sedicente giustiziere che taglia i pali che sorreggono gli autovelox instradati. La firma di “dossoman” è apparsa per la prima volta nel bolognese, precisamente nel comune di Calderara di Reno. Ignoti hanno agito sulla strada periferica e poi scritto sull’asfalto con una vernice verde a grandi caratteri “dossoman”. Pronta la risposta del sindaco Falzone:” Il vandalo ha commesso un illecito penale. Io lo chiamo imbecilleman.

È un fenomeno assurdo, un vandalo osannato come un eroe, un giustiziere, il Robin Hood dei nostri tempi. Peccato che, come ha scritto già qualcuno, Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri; Fleximan o adesso dossoman rubano vite”. Dossoman ha colpito anche nella bassa reggiana, a Gualtieri. Contemporaneamente dossoman ha agito a Rimini mentre Fleximan colpiva a Faenza. Nemmeno il gelo della notte riesce a dissuadere dalla azione criminosa gli ignoti fanatici e sedicenti vendicatori degli automobilisti multati.

CACCIA APERTA IN TRE REGIONI – Gli investigatori sono al lavoro. Certi e’ che ormai Fleximan è i suoi emuli sono diventati un vero e proprio incubo in almeno 4 regioni: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Caccia aperta con le procure interessate al lavoro. Resta l’insensattezza di un gesto che si sta diffondendo come una epidemia.