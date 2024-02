Genova ha ricevuto il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport per il 2024 da parte di Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, diventando così il palcoscenico di eventi sportivi nazionali e internazionali e di numerosi progetti che coinvolgono uomini e donne di ogni età e abilità. Oggi, a Roma, nella Sala stampa dello Stadio Olimpico, la presentazione nazionale dei valori di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e del programma: più di 100 eventi di 32 discipline sportive, sotto l'egida di 28 federazioni sportive. La previsione di impatto economico sul territorio, a oggi correlabile ai soli pernottamenti stimati, supera i 9 milioni di euro di indotto diretto a cui dovranno aggiungersi le altre voci di spesa effettuate da atleti, turisti e visitatori nonché le spese indirette.

Il calendario di attività e manifestazioni è in continua evoluzione e in costante aggiornamento sul sito www.genovasport2024.it e sui canali social identificati dall'hashtag #genovasport2024. Ecco i principali eventi da marzo a dicembre.

A marzo Genova ospiterà la partenza della tappa Giro Hand Bike, spazio poi all'International Genoa Winter Contest di Vela e dal 23 al 29 l'attenzione sarà dedicata al Torneo delle Regioni, con oltre 2000 giovani calciatori della Lega Nazionale Dilettanti in campo.

Aprile si aprirà con la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto maschile quindi spazio alla Mezza Maratona di Genova e alla Final Eight della Coppa Italia di Futsal femminile, prima assoluta per la Liguria.

Maggio intenso, a ritmo di sport. Dal 39 Torneo Ravano-30 Coppa Mantovani alla 20 Festa dello Sport al Porto Antico migliaia di giovani potranno "scendere in campo". Da Quarto dei Mille partirà la quinta tappa del Giro d'Italia ma in calendario ci sono anche la 27 Marathon Bike dell'Appennino, i Campionati tricolori Cadetti e Giovani di Scherma e i Giochi Internazionali Salesiani. Grande attesa anche per le "stelle" del Footgolf.

Abodi, Genova realtà attenta allo sport

"Questo calendario di attività è un richiamo allo sport in Costituzione perché rappresenta lo sport in tutte le sue forme. La città di Genova ha saputo cogliere tutti gli aspetti positivi del 'Pnrr sport' e spero che anche nel 2027 ci saranno possibilità di investimento pubblico. La Liguria ha il 60% delle palestre scolastiche contro una media italiana del 40%, è la prima. Vedo però che tutte le Regioni si muovono perché nelle scuole vogliamo consacrare il diritto costituzionale, il luogo dove tutti devono fare attività sportiva al di la di condizioni sociali e altro". Lo dice il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi. "Nella normalità Genova comunque non farà 108 eventi come quest'anno in cui è capitale europea dello sport, ma ce ne saranno 50. Segno di una realtà molto attenta allo sport", aggiunge.

Giugno si aprirà con la tappa di Coppa del Mondo di Orienteering e proseguirà con l'Open del circuito nazionale FIP di Basket 3x3, la partenza del Nastro Rosa Tour di vela e l'arrivo della Loro Piana Giraglia, il Master Nazionale TPRA di Tennis, il Trofeo Internazionale Hockey sotto la Lanterna, il Campionato Italiano Juniores di Ciclismo e l'International Dance Festival.

Grande attesa a luglio per l'arrivo del Premier Padel P2 con i più grandi campioni della pala. Il 14 luglio l'arrivo in Piazza De Ferrari dell'85 Giro dell'Appennino.

Settembre "internazionale" con il 20 Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina e il Mondiale di Coastal Rowing. Sport e tradizioni con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e uno sguardo al futuro con i migliori interpreti mondiali del Beach Sprint di Canottaggio, disciplina che sarà olimpica a Los Angeles 2028. Genova "capitale" anche delle bocce con la tappa conclusiva del circuito nazionale di Beach Bocce, la Millevele Iren nell'ambito del Salone Nautico e lo SportAbility Day, festa dello sport di tutte le abilità organizzata nell'impianto polisportivo della Sciorba.

Dopo la "prima" alle Olimpiadi di Parigi, l'arrampicata sportiva sarà protagonista a Genova, a ottobre, con la Coppa Italia Boulder. Per la prima volta in Europa arriva il Red Bull Cerro Abajo, urban downhill di spettacolare impatto. A novembre scenderà in campo anche la Nazionale Senior femminile di basket. Curiosità per il Campionato Italiano di Subbuteo Tradizionale e la Champions League di Calcio Balilla. Le stelle del nuoto mondiale saranno in gara nel 50 Trofeo Nico Sapio e torneranno a ruggire nel cuore della città i motori del Rally della Lanterna.

Il 3 Dicembre, nella giornata mondiale delle persone con disabilità, si terrà il "Forum Sport e Disabilità" con una mostra a Palazzo Tursi e una giornata di calcio integrato.

"Oggi è un onore presentare a livello nazionale il grande progetto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci aprendo l'incontro - il Comune di Genova crede nei valori dello sport e nell'educazione dei giovani anche attraverso la disciplina che molte attività sportive insegnano. Fin da subito abbiamo sostenuto questo evento di estrema importanza per l'immagine del capoluogo ligure, per il ritorno turistico in grado di generare ma anche per la ricaduta positiva che ha portato agli impianti sportivi genovesi. Praticare sport significa salute, porta benefici a livello fisico e psicologico e contribuisce a far crescere dei buoni cittadini. Questo 2024 sarà un anno ricco di eventi vincenti, opportunità di sviluppo e crescita sociale ed economica per Genova: oggi questa presentazione a Roma sancisce il successo di questo grande programma che abbiamo previsto, dimostrando il crescente respiro internazionale della nostra città".