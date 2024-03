PORDENONE - Inaugurata ufficialmente a Pordenone la mostra "La Città Diffusa" di EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) che fino al 4 aprile al Museo Civico d'Arte vedrà in esposizione le opere di 7 artisti "Pordenonesi nel mondo" che hanno lasciato la regione per vivere e lavorare all'Estero ma che ora vi tornano con le proprie creazioni. A essi si affiancano le opere degli studenti del Liceo Artistico Galvani di Cordenons con la loro personale lettura artistica della città.

Nel vernissage sono intervenuti Gino Gregoris - Presidente EFASCE, Enrico Quattrin - Dirigente Liceo Artistico Statale Enrico Galvani e Alberto Parigi - Vicesindaco e Assessore alla Cultura Comune di Pordenone. Come momento di avvio della mostra, hanno firmato per primi il pannello dedicato ai pensieri dei visitatori. Attraverso l’arte Pordenone si collega al Mondo e il Mondo arriva a Pordenone, coinvolgendo anche i giovani: questo il messaggio che tutti gli interventi hanno sottolineato.

Anna Grazia Giannuzzi, Viceprefetto Vicario ha portato il saluto del Prefetto Domenico Natalino Manno. Gregoris ha anche letto il messaggio inviato da Pierpaolo Roberti - Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione.

Presenti anche Michela Zin Direttore Fondazione Pordenonelegge, Loris Zancai Mucignat Assessore cultura del Comune di Cordenons, Ester Filipuzzi Assessore alla cultura del Comune di Spilimbergo, Alberto Gottardo assessore sport e associazionismo del Comune di Sacile, Giovanni Mauro Dalla Torre Delegato Vescovile per la Cultura della Diocesi di Concordia Pordenone. Ringraziati per la vicinanza al progetto i consiglieri regionali Lucia Buna, Andrea Cabibbo e Markus Maurmair. Presenti anche i membri del Consiglio direttivo EFASCE e degli uffici.

Il progetto di EFASCE è stato realizzato con il finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone, Camera di Commercio di Pordenone-Udine e con la collaborazione del Liceo Artistico Galvani di Cordenons, Fondazione Pordenonelegge e lo stesso Comune di Pordenone (che ha messo a disposizione la sede del Museo Civico).

Espongono per i Pordenonesi nel Mondo: Eugenio Belgrado (Vienna, Artista visivo); Elisabetta Calabritto (Londra, Graphic designer e illustratrice); Alessandro Cipolat (Londra, Graphic motion designer); Martina Del Ben (Berlino, Urban & social designer); Antonio Massarutto (Cortona, Scultore e designer); Marco Monti (New York, Post-production artist and professor); Luca Pascotto (Parigi, Esperto di mobilità e fotografo).

Espongono per il Liceo Galvani studenti Classi delle classi 3E e 5E: Andrea Busacca, Sara Contardi, Davide Giroldo, Stella Kasa, Kevin Marongiu, Agata Mascarin, Alessia Mattei, Valeria Miotto, Vittoria Nimis, Elisa Raccanelli, Giulia Simola, Filip Stamenkovski, Enrico Stolfo, Elena Tarabocchia, Clara Bano, Ingrid Basili, Mary Beduz, Claudia Bertoldo, Caterina Boz, Martina Celeprin, Anna Cisilino, Matthias De Piero, Salima Filipetto, Adrian Daniel Garbea, Arianna Latino, Meri Llanaj, Martina Celeprin, Denise Marcolin, Michelle Mariuzzo, Alexander Marra Dalles, Asia Mozzon, Celeste Petozzi, Matilde Piccinato, Nicole Piga, Nicole Rodella, Aurora Tranquilli, Iris Truccolo, Cristian Pezzutti. La grafica di Denise Marcolin è quella ufficiale della mostra.

Il progetto artistico della mostra è a cura di Arianna Grosso (Abu Dhabi, Cultural manager), la curatela è delle professoresse Moira Piemonte, Sara Marzari e Edi Zanet insieme alla Segreteria EFASCE con Michele Morassut.