Oggi, dopo una lunga lotta contro una implacabile malattia, ci ha lasciato il caro compagno e amico Michele Schiavone, Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE). Figlio di emigranti, Michele si trasferì giovanissimo in Svizzera dove, accanto agli studi e al lavoro, ha sempre svolto una straordinaria attività sociale, culturale e politica, sapendo rappresentare il meglio delle comunità italiane nel mondo e battendosi sempre per la dignità e la giustizia. Militante e dirigente nel PCI, PDS, DS e poi nel Partito Democratico, dopo avere guidato la Federazione Svizzera del PD, venne eletto nel 2016 Segretario Generale del CGIE - di cui ha fatto parte sin dal 2004 - venendo riconfermato a tale incarico nel giugno 2023. Come Michele amava sempre ricordare, il suo incontro con la politica avvenne naturalmente e fin dalla più giovane età e ad ogni tappa della propria vicenda umana e professionale la sua militanza si è arricchita di esperienze e motivazioni ma sempre riconfermando l'essenza del proprio impegno per la giustizia e il riscatto sociale. Pur già minato nel fisico, Michele ha rinnovato fino alla fine il proprio intelligente impegno a favore dei milioni di italiani che vivono, lavorano e studiano nel mondo. Ci mancherai tanto, Michele. Nello stringerci alla tua famiglia e ai tuoi più cari amici, possiamo solo prometterti di proseguire con umiltà e convinzione il cammino da te percorso con intelligenza, coerenza e onestà. Riposa in pace, caro Michele.

Luciano Vecchi Responsabile per gli Italiani nel mondo del Partito Democratico