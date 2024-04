Il premier Giorgia Meloni ha invitato ufficialmente il presidente argentino, Javier Milei, a partecipare al vertice del G7 che si terrà a giugno in Puglia.

La notizia era trapelata da tempo e mancava solo la conferma ufficiale, arrivata oggi con un post su X del ministero degli Esteri di Buenos Aires.

"La cancelliere Diana Mondino ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini, il quale ha consegnato un invito formale del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, diretto al presidente della Nazione, Javier Milei, per partecipare al vertice del G7 che si celebrerà ill 15 giugno in Puglia", sostiene il post corredato da una foto.

Lo stesso Milei aveva già ringraziato la settimana scorsa Meloni per l'invito - esteso fino ad oggi in via informale - affermando che avrebbe cercato di includere in agenda anche un incontro in Germania con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, una riunione a Parigi con il presidente Emmanuel Macron e un incontro in Ucraina con Volodymyr Zelensky.

Con la partecipazione al G7 Milei sarà per la seconda volta in Italia dopo la visita di febbraio durante la quale ebbe incontri oltre che con la premier Meloni anche con papa Francesco e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.