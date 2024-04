Metti un giornalista lungo il Cammino di Santiago, oltre mille chilometri a piedi dalla Francia fino a Capo Finisterre, punta estrema dell’Europa. Il risultato è un reportage di viaggio, a metà tra una guida per il pellegrino e il diario intimo di un’esperienza che è al tempo stesso impresa estrema, indagine sociologica e speculazione metafisica. Oltre e più in alto è tutto questo: il resoconto di un mese passato sul cosiddetto Cammino Francese, da Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela e oltre, fino al faro di Finisterre. Le descrizioni del percorso e dei luoghi, i consigli sull’attrezzatura, su dove dormire, cosa mangiare, come indossare lo zaino e come risolvere i comuni problemi quotidiani si intrecciano con le storie dei tanti compagni di viaggio incontrati sul Cammino, ognuno con la propria vicenda umana ma tutti uniti da caratteristiche profonde che fanno di loro una sorta di comunità itinerante. E in un reportage che è anche un viaggio interiore non potevano mancare le riflessioni intime che un’esperienza simile inevitabilmente suscita sulla vita, la morte e la natura umana. Ne risulta un racconto ironico e disincantato, avventuroso ed emozionante, filosofico e introspettivo, che dalle esperienze vissute lungo il Cammino di Santiago cerca di trarre insegnamenti utili per affrontare il cammino quotidiano della vita di ogni giorno.