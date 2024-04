ROMA – Il 15 aprile è la prima Giornata nazionale del Made in Italy. Istituita con l’omonimo disegno di legge verrà festeggiata ogni anno nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, il più grande genio della storia, simbolo dell’incontro tra arte, scienza e innovazione.

Una vera e propria giornata nazionale, nata su impulso del Governo e in particolare del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che avrà come teatro tutte le regioni italiane e che vedrà impegnati in prima linea i massimi esponenti creativi e industriali del Paese, che offriranno una vetrina ai settori della moda, dell’arredo, dell’alimentazione della nautica, dell’accoglienza e di tutte le filiere che hanno fatto grande la nostra nazione.

Quattrocento eventi di rilievo culturale, sociale, storico, imprenditoriale e sportivo su tutto il territorio nazionale e oltre cinquanta iniziative all’estero.

Saranno coinvolti imprenditori, maestri artigiani, associazioni di settore, rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine, fondazioni, musei e luoghi di cultura che apriranno le porte ai cittadini e agli studenti, futuri imprenditori, chiamati un giorno a reggere le sorti del Paese.

L’iniziativa nasce per valorizzare il “saper fare italiano”, riconoscendo al Made in Italy un ruolo sociale perché, oltre a contribuire allo sviluppo economico e culturale del territorio, ne rappresenta il patrimonio identitario.

Un ricco calendario di appuntamenti che si protrarrà fino a fine aprile e che prevede mostre, workshop, concerti, convegni, attività ludiche, appuntamenti sportivi e culinari, ma anche visite nelle fabbriche e porte aperte nelle aziende, dove visitatori e studenti si potranno mettere alla prova per realizzare i prodotti e le eccellenze alimentari del nostro territorio.

Tutti gli eventi saranno accompagnati dal logo che contraddistingue la Giornata Nazionale del Made in Italy: l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, realizzato dal Mimit in collaborazione con i grafici dell’Agenzia Commercio Estero Il Ministero degli Affari esteri, con la collaborazione dell’ICE, coordinerà invece le oltre cinquanta iniziative che verranno realizzate all’estero.

LE CELEBRAZIONI UFFICIALI

Le celebrazioni ufficiali si apriranno a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, con la cerimonia di presentazione del francobollo dedicato, a cui parteciperà il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario con delega alla filateria, Fasta Bergamotto. A seguire, nell’atrio di Palazzo Piacentini, verrà inaugurata la mostra ‘Lo specchio dell’eccellenza italiana’ ideata dalla Fondazione Altagamma in collaborazione con il Mimit. Parteciperanno il ministro Adolfo Urso e il presidente della Fondazione, Matteo Lunelli. L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 28 aprile, ha l’obiettivo di raccontare le eccellenze della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica.

Alle ore 12.30, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica, si terrà invece la cerimonia di consegna dei premi Leonardo, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del presidente del Comitato Leonardo, Segio Dompé e del presidente della Fondazione Altagamma, Matteo Lunelli.

Nella seconda parte della giornata, le celebrazioni proseguiranno a Milano, dove alle 16.30 verrà inaugurata nella sede di Confcommercio la mostra ‘Design Genio Italiano’ realizzata da Elle Decor Italia. Alle 17 gli eventi della Giornata Nazionale del Made in Italy continueranno a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada e il ministro Adolfo Urso.

La giornata si concluderà nella sede milanese di Technogym dove verrà presentata ‘Design Move’, la mostra organizzata in occasione dei 40 anni dalla nascita del brand.

Il calendario completo delle iniziative è reperibile al sito https://mimit.gov.it/it/made-in-italy