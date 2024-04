Prima il Colosseo poi la Torre Eiffel nel mirino dei missili iraniani.

L'allerta, dal sapore provocatorio, arriva dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz che, in un post sui social media, ha lanciato un avvertimento alle "capitali del mondo", fra cui Roma e Parigi, sul rischio di potenziali attacchi da parte di Teheran dopo il recente raid compiuto dai pasdaran con droni e missili su Israele come ritorsione per l'attacco attribuito a Israele al consolato a Damasco. "Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato", ha scritto il ministro su X, lanciando poi un appello a designare le Guardie rivoluzionarie iraniane "un'organizzazione terroristica", oltre a "sanzionare il programma iraniano di missili balistici".

Il tutto, a detta di Katz, andrà fatto, "prima che sia troppo tardi". A corredo una foto che ritrae un'immagine del Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili. Da Roma a Parigi. Ore dopo lo stesso titolare degli Esteri dello Stato ebraico ha diffuso un identico messaggio indirizzandolo questa volta ai francesi, e postando il monumento simbolo della Ville Lumière. Poi l'avvertimento scritto in inglese, francese ed ebraico "Fermate l'Iran" rivolto al segretario di stato statunitense Antony Blinken, al ministro italiano, Antonio Tajani, e agli omologhi tedesco, francese e inglese.

Nel video, con sfondo la Torre Eiffel, c'è in primo piano la scena tranquilla di un signore in procinto di prendere un croissant e un cappuccino, interrotto da un colpo d'arma da fuoco. L'impressione, secondo alcuni osservatori, è che Israele non abbia gradito la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza, arrivata nei giorni scorsi da Roma. Non si dice preoccupato ma invita ad "evitare il panico" Tajani che ribadisce l'impegno per la de-escalation, non escludendo anche un colloquio con il ministro iraniano "nei prossimi giorni". "Non credo che ci sia un'ipotesi di attacco all'Occidente" da parte dell'Iran "che pure commette errori gravi ma dobbiamo evitare di creare il panico", ha sottolineato il titolare degli Esteri, aggiungendo che "più che preoccuparsi bisogna occuparsi".

Tajani ha quindi ricordato il recente appuntamento del G7, dove si è lavorato per la "de-escalation cercando di utilizzare tutti gli strumenti diplomatici possibili per evitare che ci sia un peggioramento della situazione", ribadendo l'impegno di "continuare a lavorare per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi e gli aiuti umanitari per la popolazione civile". L'obiettivo finale, ha insistito, "non è cancellare Israele, amico dell'Italia", bensì avere "due popoli e due Stati che si riconoscano l'un l'altra".

"Imporre sanzioni al progetto missilistico iraniano"

E Katz è tonato oggi all'attacco su X, dove ha chiesto ai suoi omologhi della Ue "di imporre sanzioni al progetto missilistico iraniano", aggiungendo che "il progetto mette in pericolo il mondo. Bisogna fermare l'Iran prima che sia troppo tardi".

Il ministro israeliano ha ricordato che i "missili iraniani hanno una gittata fino a 3mila chilometri". E al tempo stesso ha dato

istruzioni alle ambasciate israeliane nella Ue "di aumentare la campagna contro l'Iran in vista dell'incontro Fac dei ministri

degli esteri europei di domani per discutere le sanzioni".