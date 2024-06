Il principale candidato presidenziale dell'opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha sostenuto che ci sono tre chiavi per un'eventuale sua vittoria alle elezioni del 28 luglio, tra le quali l'elevata partecipazione dei cittadini alle urne.

"Per recuperare l'istituzionalità dobbiamo vincere le elezioni.

Lo faremo attraverso tre chiavi: alta partecipazione, sostegno internazionale e alta organizzazione in ogni seggio elettorale e in ogni tavolo", ha indicato l'esponente della Piattaforma unitaria democratica (Pud) ad un evento del Comitato di organizzazione politica elettorale indipendente (Copei).

Urrutia ha promesso di lavorare "con molto impegno", insieme alla leader dell'opposizione María Corina Machado, affinché "abbia inizio un Venezuela istituzionale di sviluppo e opportunità per tutti".

Il Pud, il più grande blocco antichavista, ha scelto Urrutia come candidato alle presidenziali dopo che la giustizia elettorale venezuelana ha ratificato la squalifica politica per 15 anni di Machado, che era stato scelta alle primarie dell'opposizione per competere contro l'attuale presidente, Nicolas Maduro.