“Nel voto per le elezioni europee, con oltre il 30% dei consensi, il Partito Democratico si conferma ampiamente come il primo partito tra gli italiani residenti nell'Unione Europea." Così ha dichiarato oggi Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani nel mondo del Partito Democratico. "Il centrodestra, nel suo complesso, si ferma sotto tale soglia mentre l'insieme delle forze progressiste supera i due terzi dei consensi. Il mondo della emigrazione italiana - sottolinea Vecchi - continua a rivendicare quei diritti e quella dignità che il governo Meloni sta provando a negare e cancellare. Questo straordinario risultato - conclude Vecchi - ci sprona ad intensificare il nostro impegno per la valorizzazione degli Italiani che vivono, lavorano e studiano al di fuori dei confini nazionali. "