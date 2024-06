ROMA - Tutto pronto per “Taste of Little Italy”: nel weekend del 15 e 16 giugno College Street, il quartiere degli italiani a Toronto, ospiterà un grande evento con musica, spettacoli e stand gastronomici che celebreranno la grande comunità italiana e le eccellenze del made in Italy.

Nell’“Anno delle radici italiane nel mondo” dedicato all’accoglienza degli italodiscendenti nei territori d'origine, anche ITALEA - il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025 - avrà uno spazio tutto suo al Festival.

ITALEA, infatti, parteciperà a “Chin Picnic”: una serie di eventi legati alle tradizioni, alla cultura e alla cucina italiana organizzati in occasione di “Taste of Little Italy” da Chin Radio/TV International.

Alla manifestazione in Canada parteciperanno le Regioni Basilicata, Lazio, Molise e i gruppi Italea di Abruzzo, Calabria, Friuli, Lazio, Molise.

La missione prenderà il via venerdì 14 giugno al Fairmont Royal York di Toronto dove sono in programma incontri B2B e la presentazione ufficiale alla stampa del progetto Italea. Sabato 15 e domenica 16 giugno appuntamento a “Chin Picnic” dove non mancheranno momenti dedicati ad attività enogastronomiche e musicali. All’interno degli stand Italea e degli stand delle Regioni verranno realizzati diversi laboratori di artigianato, cooking show, degustazioni, esibizioni musicali. Verrà inoltre distribuito materiale informativo.

IL PROGRAMMA ITALEA PAVILION

Tanti gli appuntamenti presso lo Spazio Italea: il 15 giugno dopo l’inaugurazione dell’area è in programma “Pizza Masterclass”, un viaggio appassionante nel mondo della pizza con la scuola Pizzaioli per conoscere il processo di preparazione della pizza. Poi un appuntamento promosso dalla EvooSchool dedicato al settore olivicolo e oleario con la presentazione e la degustazione dell'olio d'oliva e, infine, la prima tappa della Tiramisù World Cup: la competizione di cucina dedicata ai non-professionisti che si sfidano a preparare il loro miglior Tiramisù. Domenica 16 giugno, invece, oltre a un secondo appuntamento con la Evooschool spazio a musica e tradizioni con la ballerina Lucia Scarabino e la sua Tarantella Experience. Per concludere la Tiramisù Masterclass e il Trofeo Pizza Italea. Saliranno inoltre sul palco il gruppo folk molisano Zig-Zaghini e il gruppo laziale La Tosca Opera.