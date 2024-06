Grande successo per la prima giornata della maratona dedicata all'antropos organizzata a Roma da “Ditelo sui tetti” (Mt 10,27) un network per ora frequentato da circa un centinaio di associazioni, che ha lo scopo di dare voce a un giudizio comune sulle dinamiche normative e “pubbliche” che incidono sulla concezione dell’umano.

Due giorni caratterizzati da numerosissimi interventi da parte di illustri esponenti del mondo culturale, politico, associativo, religioso (tra cui Giorgetti, Valditara, Parolin, Zuppi) che hanno come obiettivo raccontare l'uomo di oggi e ascoltare come reuperare aspirazioni e valori, in svariati ambiti come la scienza, l'etica, la politica, il sociale, la medicina. Il quesito di fondo che caratterizza questa iniziativa, unica nel suo genere, è: quale idea di uomo è in gioco?

DOMENICO MENORELLO, PORTAVOCE FORUM SUI TETTI

“Gli speaker che si sono alternati oggi in questa vera e propria maratona dedicata all'umano per la prima volta in Italia, hanno dato vita ad una frenetica 48 ore di impulsi, rivendicazioni, spunti. Chiediamoci perché l’autodeterminazione è canone unitario, o perché certa cultura dello scarto voglia imporsi come modello sociale, o perché le nuove sfide scientifiche, giuridiche, sociali debbano uniformarsi alle libertà di tutti per sacrificare il fattore umano. Ascoltare una così ricca varietà di interpreti del mondo accademico, sociale, politico, professionale crediamo sia la chiave per offrire un dialogo con tutti ”.

STEFANO ZECCHI, FILOSOFO E DOCENTE DI ESTETICA

“La bellezza salverà il mondo dice Dostoevskij, ma oggi bisogna salavare la bellezza dal mondo. Occorre che torniamo alla ricerca del vero, del bene, del bello. Noi percepiamo una estetica. La magia della bellezza ci mette davanti di volta in volta a ciò che è Alto. Ma il secolo appena passato ha purtroppo tolto l'idea della bellezza dal giudizio estetico. Dobbiamo continuare a cercare una bellezza vivente, non solo quella legata al passato. L’uomo non può rinunciare alla bellezza, perché nella bellezza c’è anche la verità e l’arte racconta più di tutto. Ma rischiamo che tutto diventi soggettivo e allora si arriva al nichilismo: tutto diventa il contrario di tutto. Per cui una bellezza deve rimanere e noi dobbiamo continuare a cercare una bellezza vivente. Perdi qualcosa se ti accontenti. Perdi l’esistenzialità della tua esistenza, quindi serve una educazione alla bellezza. La vera fatica dell'uomo è fare bellezza, ovvero togliere la nostra identità da tutto ciò che è relativo e legato ad una visione nichilista”.

DOMENICO AIROMA,VICEPRESIDENTE CENTRO STUDI ROSARIO LIVATINO

“Ricordo le parole del poeta Guido Gozzano, che va al cuore della questione: questi giudici mi hanno sempre rivoltato lo stomaco, osservava, chi stabilisce che una cosa è giusta e l’altra no”. La giustizia non è dei magistrati. Il diritto è limite invece diviene espressione della forza. Siamo nelle dittatura del relativismo. Non si discute più di libertà ma di diritti: c'è un elemento qualitativo nuovo, dove il demolito va ricostruto. il diritto è centrale in questa fase e non secondario. Non è più un aspetto marginale il diritto, è strategico per la ricostruzione. Che fare? Prendiamoci cura delle nostre circostanze, del mondo che ci circonda. Dobbiamo diventare i difensori del diritto alla libertà per ricostruire. I giuristi non possono non intavolare relazioni con chi collabora alla ricostruzione dell’umano. Non facciamoci prendere dalla tentazione del frammento

C’è un rovesciamento di prospettiva antropologica. La storia si fa con le scelte personale e comunitarie. Dobbiamo imparare a prenderci cura delle circostanze. Dobbiamo diventare esperti di rimbalzo antropologico”.

SOEMIA SIBILLO, VICEPRESIDENTE MOVIMENTO PER LA VITA

“Che liberTà ha una donna se viene lasciata sola? La maternità non è un problema solo della madre.

Se manca un bimbo, manca a tutti noi”.

MONICA RICCI SARGENTINI, GIORNALISTA

“Il mercato della surrogata arriverà a 129 miliardi di dollari quando era di 14 pochi anni fa”.

CAROLINA VARCHI, DEPUTATO, RELATORE PDL PER IL REATO UNIVERSALE DI

MATERNITÀ SURROGATA

“La maternità surrogata è davvero un mondo al contrario. La gravidanza viene comprata. Ma il denaro deve avere un limite. La maternità è la prima relazione umana. Allora è barbarie togliere un bimbo alla madre per darlo a chi lo ha comprato”.

CLAUDIA NAVARINI, DOCENTE DI FILOSOFIA MORALE UNIV. EUROPEA DI

ROMA, V.PRES. CNB

“La prima condizione che conta è l’accoglienza di un bimbo fragile che viene prima del desiderio di essere genitori. Sia per la mamma che per il bimbo la maternità è una esperienza trasformativa

È una nuova forma di schiavitù”.

MARZIA MASIELLO, RESPONSABILE RAPPORTI ISTITUZIONALI AI.BI . AMICI DEI BAMBINI

“Nell’adozione c’è bisogno del perdono . La sterilità diventa feconda. Di qui nasce la pace. Ogni 15 secondi un bambino viene abbandonato nel mondo”.

IL PROGRAMMA DI DOMANI 19 giugno

ENERGIE VIVE: TRE PRIORITÀ CHE URGONO DAL “PUNTO ROSSO” DELL’UMANO

Quoziente familiare, nuovo patto scuola-famiglia, cura h24 dei fragili.

Ore 9,30: Bimbi e anziani: dono per tutti.

Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali In dialogo con Peppino Zola, Presidente Associazione Nonni 2.0.

Ore 10: Per educare ai talenti dell’io, un nuovo patto (pluralista) fra scuola e famiglia.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito In dialogo con Elena Fruganti,

Associazione Esserci.

Ore 10,30 Senza quoziente, niente primavera (demografica).

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze In dialogo con Francesco Napolitano, Presidente Associazione Il Risveglio.

Ore 11: Le Regioni per una tutela “H/24” della vita fragile. Con:

Massimiliano Fedriga, Presidente Friuli Venezia-Giulia e Conferenza Stato Regioni.

Simona Renata Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Pol. Giovanili, Famiglia,

Servizio civile, Regione Lazio.

Anna Maria Bigon, Vicepresidente Commissione Politiche Socio Sanitarie, Consiglio Regionale Veneto.

Maria Pia Garavaglia già Ministro della Salute, CNB.

Guido Castelli, Commissario ricostruzione sisma 2016.

Filippo Boscia, Presidente nazionale Ass. Medici Cattolici.

Alessandro Chiarini, Coord, naz. Famiglie con Disabilità.

Maurizio Sacconi, già Ministro della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ore 12: L’IMPRESA COME COMUNITÀ DI CREATIVITÀ, PER PIÙ OCCUPAZIONE E BEN-ESSERE.

Luigi Sbarra, Segretario Generale CISL.

Maria Elena Boschi, Deputata, Capogruppo Italia Viva.

Lorenzo Malagola, Deputato, Segretario Commissione Lavoro Camera dei Deputati.

Massimiliano Boggetti, CEO Diesse, Presidente Cluster ALISEI.

Benedetto Delle Site, Presidente UCID Giovani.

Bruno Sconocchia, Avvocato giuslavorista Associazione Sunodia.

Emmanuele Massagli, Presidente Fondazione Tarantelli.

Ore 15

NEL “CAMBIO D’EPOCA”, LA GRANDE OCCASIONE DI UNA SCELTA (DELLA RAGIONE) SULL’UMANO. Con:

Vittorio Possenti, Emerito di filosofia politica, Univ. Venezia.

Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Marco Invernizzi, Storico, scrittore, Reggente Alleanza Cattolica.

Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine ETS.

Ore 17,30

L’ECCEZIONE (ANTROPOLOGICA) ITALIANA PER L’EUROPA E IL MONDO.

Con:

Antonio Polito, Scrittore, editorialista Corriere della Sera.

Giovanni Orsina, Ordinario di Storia Comparata dei Sistemi Politici Europei, LUISS.

Maurizio Gallo, Network “Ditelo sui tetti”.

Antonio Tajani, Vicepremier, Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Coordina Safiria Leccese, Conduttrice Mediaset.

Ne discutono con S.E.R. Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità.

