A temporada de 2024/25 da Série A começará no próximo sábado (17) e quase 20 jogadores brasileiros marcarão presença na elite do futebol italiano, com destaque para Emerson Royal e Douglas Luiz, principais contratações de Milan e Juventus, respectivamente.

Ao todo, o Brasil será representado na Itália por 16 atletas, mas o número poderá aumentar ou diminuir nas próximas semanas, pois o mercado de transferências ainda não foi fechado e há chances de ter modificações.

Com base na atual quantidade, a Juve é o time mais abrasileirado, já que possui em seu plantel Gleison Bremer, Danilo e Douglas Luiz. Vale recordar que Alex Sandro foi embora e o grupo bianconero é dirigido pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, contratado após uma bem-sucedida experiência pelo Bologna.

Os dois defensores são velhos conhecidos do público, mas o ex-jogador do Aston Villa é um dos atletas para se ficar de olho na próxima edição da Série A, pois a Velha Senhora investiu pesado e apostará firmemente nas qualidades de Douglas Luiz.

Os entusiastas do calcio terão bastante entretenimento na capital da região do Piemonte, até mesmo fora das quatro linhas do campo. O questionamento que fica é se o jovem técnico Motta vai conseguir repetir os passos dados em Bolonha e trazer a tão almejada renovação bianconera.

Em Milão, Internazionale e Milan possuem importantes peças brasileiras em seus elencos, uma situação que traz até um sentimento de nostalgia.

Os nerazzurri serão representados pelo eficiente Carlos Augusto, enquanto os rossoneri resolveram apostar nos serviços de Emerson Royal, que ainda precisará mostrar as suas credenciais em campo.

Homem de confiança de Simone Inzaghi, o ex-lateral de Corinthians e Monza quer repetir as boas atuações da temporada passada, enquanto o ex-Tottenham deseja responder positivamente aos esforços milanistas para tirá-lo de Londres.

Em Nápoles, redenção é quase uma palavra de ordem, principalmente depois da péssima temporada passada do Napoli, quando terminou na modesta 10ª posição. O zagueiro Natan, contratado para substituir Kim Min-jae, quer mostrar serviço e mais solidez, assim como o experiente Juan Jesus.

Saindo da órbita dos pesos pesados do futebol da Itália, um brasileiro interessante para monitorar de perto é o meio-campista Éderson, motorzinho da Atalanta e que tem a máxima confiança do exigente Gian Piero Gasperini. Na temporada anterior, o atleta foi responsável por sete gols e entrou em campo mais de 50 vezes, mostrando o tamanho de sua consistência.

Entre outros brasileiros envolvidos na Série A, o atacante Brenner buscará ser mais efetivo no setor ofensivo da Udinese, após o clube ter enfrentado inúmeros problemas no ataque em 2023/24. O lateral Dodô, por sua vez, tentará se reencontrar na Fiorentina, enquanto Hernâni continuará sendo uma das apostas do recém-promovido Parma.

- Brasileiros na Série A - Atalanta: Éderson; Cagliari: Paulo Azzi; Como: Gabriel Strefezza; Fiorentina: Dodô; Genoa: Junior Messias; Inter: Carlos Augusto; Juventus: Bremer, Danilo, Douglas Luiz e Thiago Motta*; Lazio: André Anderson; Milan: Emerson Royal; Napoli: Natan e Juan Jesus; Parma: Hernâni; Udinese: Brenner; Venezia: Bruno Bertinato; *Técnico Thiago Motta é nascido no Brasil, mas naturalizado italiano (ANSA)