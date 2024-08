Barack Obama, il vero padrone del partito Dmocratico, nel suo discorso alla Convention di Chicago ha elogiato l'altruista Joe Biden per essersi fatto da parte. La più grande ipocrisia della storia in quanto l'attuale presidente fino all'ultimo voleva restare candidato e l'abbandono della corsa alle elezioni 2024 sanno tutti che è avvenuta solo per le pressioni in particolare dello stesso Obama e di Nancy Pelosi. "In un momento in cui l'altro partito si era trasformato in un culto della personalità, avevamo bisogno di un leader che fosse saldo e unisse le persone, e che fosse abbastanza altruista da fare la cosa più rara che ci sia in politica: mettere da parte le proprie ambizioni per il bene del Paese” ha detto Obama mentre Joe si trovava in vacanza (come spesso accaduto durante la sua presidenza) nel ranch californiano di un miliardario donatore dem. A confermare quanto non contasse Joe Biden all'interno del partito ci ha poi pensato l'altro 'generale', Michelle Obama, che parlando alla platea ha fatto numerosi riferimenti al marito, ma senza mai menzionare l'attuale inquilino della White House.