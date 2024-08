TRENTO - L'associazione trentini nel mondo sta lavorando in questi giorni ad un progetto sull’emigrazione femminile dal Trentino al Belgio. Per questo, attraverso i suoi social network si è messa alla ricerca di donne trentine con storie di emigrazione, recenti o meno recenti.

"La tua testimonianza è preziosa per noi e contribuirà a preservare la memoria storica della comunità trentina all’estero", scrivono sui propri profili.

Per il tempo concesso all'associazione, sarà offerto a chi vorrà incontrarla un pranzo o una cena in un ambiente accogliente "dove potremo conoscerci meglio".

Per partecipare o per maggiori informazioni, è possibile contattare l'associazione in privato alla mail vocisilenzioseproj@gmail.com.