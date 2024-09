Era tempo che volevamo fare una iniziativa in America da dove l’USEF manca da tempo e dove

pensiamo di ricostruire una rete associativa sulla quale stiamo lavorando.

Interessante a nostro avviso il motivo che ci spinge a questa decisione, che mira a superare alcuni

stantii stereotipi che vogliono la Sicilia terra di mafia, ignorando che la stragrande maggioranza

della popolazione è laboriosa ed amante delle regole e della legalità. Ne è grande testimonianza la

imponente partecipazione delle scuole quando si ricorda l’uccisione dei giudici Falcone e Morvillo

e della scorta o quando si ricorda l’eccidio di via D’Amelio dove perse la vita il giudice Borsellino e

la sua scorta. Molti sono i servitori dello Stato e i resistenti alla malsana regola del “pizzo” che

hanno pagato la propria coraggiosa scelta della legalità con la vita.

L’occasione si è presentata quando l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, produsse una mostra sui

giornalisti uccisi dalla mafia chiamando la stessa “TESTIMONI DI VERITÀ”, esposta con

successo al Parlamento Europeo. In collaborazione con l’Ordine, quindi, abbiamo maturato l’idea di

portare la mostra in America ed in Europa.

Il primo dei due appuntamenti, si è deciso a New York dove il 10 settembre è arrivata la

delegazione che oltre che da dirigenti dell’USEF è composta da rappresentanti al massimo livello

dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ed al Presidente della commissione Regionale Antimafia.

Una folta delegazione, quindi, sta portando avanti l’importante iniziativa nella Grande Mela.

La delegazione composta dal Presidente dell’USEF APS Sen. Angelo Lauricella, dall’On.

Antonello Cracolici Presidente della Commissione Regionale Antimafia, Dal Dr. Roberto Gueli

Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal Dr. Salvo Li Castri Vice Presidente stesso

Ordine, dal Dr. Francesco Nicastro Curatore della Mostra e dalla collaboratrice USEF Graziella

Bivona, è stata accolta all’aeroporto JFK di New York dalla Cavaliere Josephine Maietta

rappresentante USEF negli Stati Uniti, che ha lavorato molto affinché tutto andasse avanti nel

migliore dei modi e che ha dato il benvenuto alla delegazione. Un programma denso di attività

quello della delegazione, realizzato con un finanziamento dell’Assessorato Regionale della

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, guidato dall’On. Nuccia Albano.

Intanto, la delegazione è stata preceduta dalla mostra “TESTIMONI DI VERITÀ” messa a

disposizione dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, già esposta e fruibile dal 4 settembre presso

L’Istituto Italiano di Cultura, opportunità della quale ringraziamo il direttore Prof. Fabio Finotti per

la disponibilità. Un ringraziamento caloroso da queste righe rivolgiamo anche alla Dottoressa

Malina Mannarino, che è stata il nostro prezioso riferimento presso l’Istituto. Un ringraziamento

infine va alla Sen. Francesca La Marca, purtroppo assente per impegni istituzionali in Italia, che si è

spesa per la realizzazione dell’iniziativa.

La mostra resterà visitabile dalle ore 10 alle ore 16 fino al 14 dello stesso mese. L’11 mattina la

delegazione ha visitato il sito del World Trade Center, noto anche come "Ground Zero", mentre nel

pomeriggio, presso il Consolato Generale di New York ha partecipato alla commemorazione delle vittime

italiane perite nell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Subito dopo la delegazione ha avuto un incontro

con il Console Generale Ministro Plenipotenziario Fabrizio Di Michele.

Mattinata dedicata alle interviste di Radio VRHU condotta dalla Cavaliere Josephine Maietta e di

Italian Radio N.Y. (ICN) condotta da Tony Pasquale, emittenti rivolte alla numerosa comunità

italiana ed italo-americana.

La conclusione è prevista per il 13 settembre, quando, con inizio alle ore 18,00 avrà inizio la

manifestazione finale moderata dal Dr. Salvo Li Castri, con gli interventi istituzionali ed a seguire

con l’intervento del Dr. Roberto Gueli che presenterà la mostra. Subito dopo, all’On. Antonello

Cracolici è affidata la conferenza sul tema “IMPRESA INFORMAZIONE E LEGALITÀ” mentre a

concludere l’iniziativa sarà il Presidente dell’USEF Sen. Angelo Lauricella.

In questo modo cerchiamo di stimolare una diversa visione della Sicilia, nonché la possibilità di

canalizzare capitali verso l’Isola per nuove imprese in aiuto alla ripresa economica della nostra terra

tanto cara anche alle nuove generazioni che si avvicinano alle proprie radici.

Salvatore Augello Segretario Generale USEF 10 settembre 2024