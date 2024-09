VENEZIA - Prenderà il via dall’8 ottobre la seconda edizione del percorso formativo online “Cultura e radici. Alla scoperta del Veneto” realizzato dall’Associazione Veneti nel Mondo con il contributo della Regione del Veneto.

L’iniziativa, che prevede la realizzazione di cinque incontri formativi in diretta online dedicati ai veneti e oriundi veneti o italiani residenti all’estero (tutti in programma nel mese di ottobre), si presenta come un vero e proprio percorso alla scoperta del patrimonio culturale e immateriale veneto: dalla storia dell’emigrazione alla lingua veneta, dal panorama imprenditoriale a quello culturale.

“Obiettivo principale di Cultura e radici – afferma il Presidente, Aldo Rozzi Marin – è la promozione del turismo delle radici attraverso la conoscenza e la ricostruzione della propria identità. Il successo dello scorso anno con oltre 200 partecipanti da quasi 20 paesi nel mondo è conferma dell’interesse nella riscoperta delle proprie origini. Un segmento turistico di qualità e di grande potenzialità visti i numeri dei discendenti veneti e italiani nel mondo. Collocandosi generalmente al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, oltre a far scoprire i luoghi di origine degli antenati, questa forma di turismo favorisce la conoscenza del nostro territorio, delle tradizioni e della cucina locale”.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede 5 incontri su diverse tematiche coordinati dal Presidente Aldo Rozzi Marin e dalla coordinatrice generale Anna Turcato con il coinvolgimento di professori e professionisti residenti in Veneto o all’estero.

Nello specifico: martedì 8 ottobre 2024, ore 18.30 (ora italiana), Emigrazione veneta con focus “Emigrazione verso le Americhe con Aldo Rozzi Marin, Presidente Associazione Veneti nel Mondo aps, e Gianpaolo Romanato, Professore Università degli Studi di Padova; giovedì 10 ottobre 2024, ore 18.30, Imprenditori veneti: economia e imprenditoria in Veneto con Alessandro Trentin, Presidente CONFIMI Industria Veneto, e Edoardo Demo, Professore Università degli Studi di Verona; martedì 15 ottobre 2024, ore 18.30, La nostra “Lengua Veneta” con Alessandro Mocellin, Presidente Academia de la Bona Creansa, Fabio Sandonà, Presidente Federazione delle Associazioni Venete dell’Australia, e Marcos Daniel Zancan, Professore dell’Università Federale di Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasile; giovedì 17 ottobre 2024, ore 18.30, Cultura e architettura: un patrimonio da scoprire con Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, e Guido Beltramini, Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza; martedì 22 ottobre 2024, ore 18.30, Legami e radici: storie di gemellaggi e incontri con Ivana Daniela Quarati, Comites Rosario (Argentina), Francesco Enrico Gonzo, Sindaco di Isola Vicentina (Vicenza), Isabel Dalcin Quirino, Presidente Comitato Veneto del Rio Grande do Sul (Brasile), Elena e Cristiane Zucchi, Associazione Italiana Veneta di Concordia (Santa Catarina, Brasile).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri online sono gratuiti sia per i residenti entro i confini regionali/nazionali che per quanti risiedono all’estero. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link urly.it/31154n. Sarà possibile prendere parte sia ai singoli incontri che al percorso completo, che prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per coinvolgere quanti risiedono all’estero sono stati attivati i partenariati con COMVERS - Comitato Veneto del Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, Brasile), circolo Associazione Veneti nel Mondo di Colombo (Paranà, Brasile), Associazione Italo Veneta di Concordia (Santa Catarina, Brasile), COMITES - Comitato degli Italiani all’Estero di Rosario (Argentina), Associazione Imprenditori Veneti in Cile (Cile), FAV - Federazione delle Associazioni Venete del Victoria (Australia). Il progetto gode inoltre del patrocinio di Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) e CONFIMI Industria Veneto. Le dirette saranno realizzate dalla Biblioteca delle Radici (Veneti nel Mondo).