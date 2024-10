ROMA – Nicola Faganello è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Dublino: “Inizio oggi con orgoglio ed entusiasmo il mandato di Ambasciatore in Irlanda. Un Paese ricco di storia e tradizioni e molto dinamico e innovativo. Insieme alla squadra dell’Ambasciata, al Sistema Italia e alle imprese qui presenti ci impegneremo per sviluppare le già ottime relazioni bilaterali e per contribuire assieme agli amici irlandesi al futuro dell’Unione Europea”. Nicola Faganello, nato nel 1967 in Trentino , si laurea in Giurisprudenza all’Università di Trento nel 1991. Entra in carriera diplomatica nel 1993. Primo incarico alla Farnesina, nel 1994,presso la Direzione Generale Emigrazione. Secondo Segretario di legazione ad Atene nel 1995. Primo Segretario di legazione nel 1997. Confermato ad Atene con funzioni di Primo segretario nel 1998. Nel 1999 è Primo Segretario commerciale a Jakarta. Rientrato alla Farnesina nel 2003 presta servizio alla Direzione Generale del Personale. Consigliere di legazione da luglio 2003. E’ incaricato di svolgere le funzioni di Capo Uff. IV della Dir. Gen. Personale nel 2006. Dall’agosto 2007 è Reggente il Consolato Generale a Los Angeles. Nominato Consigliere di ambasciata nel 2008 è confermato a Los Angeles quale Console Generale. Nel 2011 è nominato Primo Consigliere commerciale alla Rappresentanza permanente presso le Organizzazioni. Capo Uff. I della Dir. Gen. Risorse e Innovazione nel 2015. Ministro plenipotenziario dal gennaio 2016. Il marzo 2020 è nominato Vice Direttore Generale per l’Unione Europea/Direttore Centrale per la politica commerciale internazionale (dal 1° gennaio 2022 Vice Direttore Generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale/Direttore Centrale per la politica commerciale internazionale. Dal 14 ottobre è Ambasciatore d’Italia in Irlanda.