PESCARA - Abruzzo protagonista a Shanghai dove si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio "Corradino D’Ascanio per l’Innovazione", istituito dall’Associazione Abruzzesi in Cina. L’evento si è svolto con il sostegno della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, dell’ICE (Italian Trade Agency) e del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo).

Quest'anno sono state premiate due aziende di spicco: “Fameccanica. Data SpA”, leader italiano nell'automazione e nelle soluzioni industriali, con una solida presenza in Cina, e “Shanghai Tofflon Sci & Tech Co., Ltd”, importante azienda cinese specializzata in liofilizzatori per l'industria farmaceutica, che ha investito significativamente in Italia.

"Un premio che dà lustro all'Abruzzo in Cina e che valorizza chi sceglie di lasciare il nostro territorio per portare la propria esperienza in tutto il mondo. Ringrazio e mi congratulo con gli organizzatori e con tutti i componenti dell'Associazione abruzzesi in Cina. Una serata in cui tutti gli ospiti hanno avuto modo di conoscere e gustare i prodotti del nostro territorio. Il riconoscimento che viene dato alla presenza abruzzese può solo farci onore", ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.