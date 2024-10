Almeno 64 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe ora colpire la provincia di Barcellona.

Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio.

Agenzia meteo Spagna: "Sono state precipitazioni straordinarie"

L'agenzia meteorologica statale spagnola ha descritto le precipitazioni in alcune parti del paese come "straordinarie".

Nella zona compresa tra comuni come Utiel e Chiva, sono caduti più di 300 litri per metro quadrato, ha affermato l'agenzia sui social media.

Chiva, una cittadina che ospita 17.000 persone, è stata particolarmente colpita, con 491 litri di pioggia per metro quadrato. "Praticamente la stessa quantità di pioggia che si vedrebbe in un anno intero", ha osservato l'agenzia

Sánchez: "Priorità assoluta rintracciare i dispersi"

La "priorità assoluta" delle autorità spagnole nella gestione dell'emergenza per le inondazioni a Valencia è quella di "aiutare chi sta ancora cercando i propri cari". Lo ha detto il premier Pedro Sánchez in una dichiarazione ufficiale dalla Moncloa. "La Spagna intera piange con tutti voi", ha aggiunto il leader iberico, "non vi lasceremo soli". Sánchez ha anche detto che lo Stato si impegnerà ad assistere le popolazioni colpite a "ricostruire le proprie vite il prima possibile", così come le loro "strade, piazze e ponti".

Von der Leyen: "L'Europa è pronta ad aiutare la Spagna"

"Ciò a cui stiamo assistendo in Spagna è devastante. I miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso. L'Ue ha già offerto sostegno, Copernicus è stato attivato. La Protezione civile europea può essere mobilitata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von del Leyen, che ha aggiunto in spagnolo: "L'Europa esta lista para ayudar", l'Europa è pronta ad aiutare. Quindi ha concluso: "E' l'effetto del cambiamento climatico e dobbiamo essere pronti ad affrontarlo".

Media, il numero delle vittime in Spagna sale a 52

Il numero delle vittime delle inondazioni in Spagna è salito ad almeno 52. Lo riporta El Pais, che spiega che questa mattina è stata trovata morta una donna di 88 anni scomparsa nella cittadina di Mira, nella provincia di Castiglia-La Mancia, confinante con Valencia.

Da Real a Barcellona la solidarietà del calcio. Il Valencia: 'A disposizione delle autorità per fornire aiuti'

Il mondo del calcio spagnolo esprime la propria solidarietà per le vittime dell'alluvione che ha colpito soprattutto la provincia di Valencia. Da parte del Real Madrid arrivano "le condoglianze alle famiglie di coloro che sono morti a causa della tempesta che sta colpendo molte zone del nostro Paese, soprattutto nelle province di Valencia e Albacete. Il club esprime profonda solidarietà, sostegno e affetto alle popolazioni colpite da questa catastrofe". Stesso tenore nel comunicato del Barcellona per "esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime e la nostra solidarietà alle zone colpite dalle piogge torrenziali in provincia di Valencia, Albacete e in' Andalusia". Comunicato di solidarietà anche dell'Atletico Madrid: "Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime delle inondazioni di Valencia e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite in questa provincia, in Castilla-La Mancha, in Andalusia e Aragona". E quello del Valencia che "vuole esprimere le sue più sincere condoglianze alle famiglia e agli amici di coloro che sono morti a causa della Dana. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a coloro che stanno lavorando per prevenire le conseguenze degli effetti della tempesta. Il club ribadisce di essere a disposizione delle autorità e dei comuni interessati per aiutare in ogni modo possibile".

A Valencia in 8 ore la pioggia di un anno

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno.

Come scrive El Pais, l'Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato ieri alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia, dove in appena un'ora si erano accumulati 90 litri. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.

Soccorritori sui gommoni, 'strade come fiumi'