UDINE - Una delegazione di Clape nel Mondo parteciperà a Buenos Aires e a Montevideo a una serie di iniziativa con gli “ambasciatori” dell’associazione per rinsaldare i rapporti con i corregionali emigrati nei due paesi sudamericani. La visita coincide con le celebrazioni del 140° anniversario della Camera di commercio italo-argentina con la quale Clape collabora in una serie di progettualità rivolte ai connazionali che si svolgerà nella Sala delle Tribune Ufficiali dell'Ippodromo.

Nei giorni successivi, con il segretario generale Claudio Farabola, si terrà un apposito Forum quale opportunità per rafforzare i legami, condividere esperienze ed esplorare nuove opportunità di collaborazione fra l’associazione del Friuli Venezia Giulia e l’organo camerale. Sono previsti, inoltre, incontri di presentazione delle attività editoriali di Clape e in particolare del libro “Alla Fine del Mondo”, dedicato all’arrivo delle comunità di friulani e giuliani nel 1947 alla Terra del Fuoco per la costruzione della città di Ushuaia.