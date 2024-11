di FLAVIO BINI, GIUSEPPE COLOMBO

ROMA – I partiti si raddoppiano il finanziamento pubblico. È quanto prevede una coppia di emendamenti “gemelli” presentati da Pd e Avs al decreto fiscale. Le proposte di modifica sono state riformulate dal governo che così ha dato il suo via libera. A cambiare è il meccanismo del due per mille, attualmente in vigore da fine 2013: con gli emendamenti si fissa ora una soglia garantita dello 0,2 per mille sull’intero gettito Irpef, da ripartire tra le forze politiche, anche se il contribuente non esprime preferenze, con un tetto massimo da distribuire a 25,1 milioni.

In sostanza i partiti a regime, dal 2026, potranno contare su circa 40 milioni di euro all’anno. Quasi il doppio di quanto incassano ora, se si pensa che con le ultime dichiarazioni Irpef hanno ricevuto circa 24 milioni. Di fatto è un contributo forzoso perché il contribuente che non destina lo 0,2 per mille a un partito si trova comunque a sostenere le forze politiche. Oggi invece il meccanismo del due per mille prevede che le somme non espressamente indicate dai contribuenti, il cosiddetto inoptato, finisca nelle casse dell’erario.

Il nuovo meccanismo “premia” i partiti più grandi, cioè farà crescere maggiormente i loro incassi, perché prevede che lo 0,2 per mille sull’intera Irpef sia destinato in proporzione alle scelte effettuate dai contribuenti. Il Partito democratico lo scorso anno ha ricevuto il 30,45% delle preferenze, con 8,1 milioni incassati. Con l’attuale ripartizione salirebbe oltre i 12. Il Movimento 5 Stelle, da 1,8 milioni di euro passerebbe a 4, Fratelli d’Italia da 4,8 a 8, la Lega da 1,1 a 2 milioni.

Le destinazioni del 2 per mille nel 2023