WASHINGTON - La National Italian American Foundation (NIAF) ha scelto il Lazio come Regione d’onore designata per il 2025, anno Giubilare e durante il quale l’associazione celebrerà il suo 50° anniversario.

“La NIAF è entusiasta di celebrare la straordinaria regione del Lazio durante questo anno fondamentale”, ha affermato il Presidente della NIAF Robert Allegrini. “Dal suo ineguagliabile patrimonio storico alla sua vibrante essenza moderna, il Lazio incarna la profondità e il dinamismo dell’eccellenza italiana”.

Il Presidente della Regione, Francesco Rocca, si è detto “felice e onorato che il Lazio sia la Regione d’onore della NIAF del 2025. Sono certo che questa circostanza contribuirà a rafforzare le nostre già fiorenti relazioni con gli Stati Uniti e che sarà utile per aumentare la consapevolezza su tutto ciò che la nostra Regione ha da offrire in termini di bellezza e patrimonio, ma anche nel campo dell’alta tecnologia e dell’innovazione”.

Durante l’anno, come di consueto, il Consiglio di amministrazione della NIAF svolgerà un viaggio nella regione designata, che sarà anche meta dei 48 studenti universitari italoamericani vincitori del programma Niaf “Ambassador Peter F. Secchia Voyage of Discovery”. Una delegazione del Lazio, poi, parteciperà al Gala di New York della NIAF il 10 aprile e al Gala di Washington, DC il 18 ottobre. La regione sarà presentata per tutto l’anno sui social media della NIAF e sul trimestrale “Ambassador”.