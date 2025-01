MONTREAL - AccentiFest, il Festival Internazionale delle Arti di Accenti Magazine, nato dal desiderio di celebrare la vitalità del patrimonio culturale italiano nel mondo, annuncia la sua seconda edizione presso l’Università del Prince Edward Island (UPEI) a Charlottetown, Canada, dal 26 al 28 giugno 2025. Questa edizione segue il lancio inaugurale ospitato nel 2023 dall’Università della Calabria.

Gli organizzatori di AccentiFest invitano scrittori, artisti, interpreti, studiosi, ricercatori, operatori culturali, organizzazioni artistiche e professionisti di ogni disciplina a presentare le proprie proposte, sia in inglese che in italiano. Particolare attenzione è rivolta agli artisti emergenti e agli studenti, che sono incoraggiati a partecipare.

Il tema di AccentiFest 2025, “The Many Accents of Italy in the World”, esplorerà le diverse sfaccettature dell’italianità nel contesto globale, attraverso performance, presentazioni, workshop, mostre e altre forme di espressione artistica e culturale.

Tutte le informazioni dettagliate relative alla Call for proposals, alle linee guida per la presentazione delle proposte e al programma del festival sono disponibili sul sito web della Rivista Accenti.

La scadenza per l’invio delle proposte è fissata al 24 febbraio 2025.

Fondata a Montreal nel 2002 da Domenic Cusmano e Licia Canton, la Rivista Accenti mira a essere un punto d’incontro per lettori e scrittori, promuovendo la condivisione di patrimoni ed esperienze culturali, incoraggiando le espressioni creative e celebrando i valori culturali com