La Formula 1 2025 riparte praticamente da dove aveva lasciato, quella del 2024, confermando che quello che sta per iniziare sarà un anno di transizione in termini di performance in vista della stagione 2026 che vedrà l'avvento di nuovi team (Audi e Cadillac) e di regole rivoluzionarie per le monoposto in fatto di dimensioni e potenza elettrica dei motori.

Uno scenario, al netto di grandi novità come l'avvento in Ferrari del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, e il ritorno di un pilota italiano titolare nel Circus come Kimi Antonelli in Mercedes, confermato da quanto visto nei test invernali in Bahrain prima del via della ufficiale il 16 marco all'Albert Park di Melbourne in Australia.