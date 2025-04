"Milioni di persone in tutto il mondo piangono la tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco. La sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone e alla Chiesa. Sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l'unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco. Memoria eterna!". Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Re Carlo III rende omaggio a papa Francesco ricordandone "la compassione" e l'impegno ecumenico in un messaggio diffuso da Buckingham Palace a nome anche della regina Camilla. Due settimane fa la coppia reale lo aveva incontrato in visita privata in Vaticano a margine del viaggio a Roma.

"Mia moglie ed io - si legge nel messaggio del 76enne sovrano britannico - siamo profondamente rattristati nell'apprendere della morte di Papa Francessco, Il peso sui nostri cuori è tuttavia in qualche modo alleviato dal fatto che Sua Santità abbia potuto condividere un messaggio di Pasqua con la Chiesa e il mondo che egli ha servito con tanta dedizione nel corso della sua vita e del suo ministero".

"Sua Santità - prosegue re Carlo - sarà ricordato per la sua compassione, per la sua preoccupazione per l'unità della Chiesa e per l'instancabile impegno verso le cause comuni delle persone di ogni fede e verso coloro che lavorano con buona volontà a beneficio degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia espressione essenziale della fede in Dio è riecheggiata nell'animo di molti nel mondo. Attraverso la sua azione e la sua attenzione sia agli esseri umani sia al pianeta ha toccato le vite di tanti".

"La Regina ed io - conclude il monarca di casa Windsor - ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni e siamo stati enormemente toccati per averlo potuto visitare all'inizio di questo mese. Noi rivolgiamo di tutto cuore condoglianze e sentimenti di profonda simpatia alla Chiesa che egli ha servito con tanta risolutezza e alle innumerevoli persone che, ispirate dalla sua vita, piangono la devastante perdita di un discepolo fedele di Gesù Cristo".

La visita di Stato in Vaticano prevista originariamente per l'8 aprile scorso nell'agenda di Carlo e Camilla - visita che avrebbe dovuto precedere quella in Italia e culminare in una celebrazione ecumenica del Giubileo, visto il ruolo di di capo supremo nominale della Chiesa anglicana rivestito fra gli altri dal sovrano - era stata annullata poi in extremis per le condizioni di salute del pontefice. Ma Francesco era comunque riuscito a concedere un'udienza privata alla coppia reale all'ultimo minuto a Santa Marta, a margine del loro viaggio a Roma e Ravenna, in un'atmosfera suggellata da grande cordialità e immagini sorridenti.

Putin: 'Papa Francesco una persona straordinaria'