L'Inter espugna Empoli e consolida il terzo posto in classifica, la Roma batte il Parma in trasferta e si avvicina alla zona Champions. Sorride anche l'Atalanta, che saluta il 2018 con una vittoria pirotecnica contro il Sassuolo, mentre nei bassifondi della classifica il Chievo può finalmente festeggiare i primi tre punti della stagione. Bene anche il Napoli che, sia pura fatica, praticamente allo scadere, supera il Bologna al San Paolo 3-2 grazie a Mertens, dopo essersi fatto riprendere due volte dagli emiliani.

CAMPIONATO AL GIRO DI BOA

Al giro di boa del campionato la classifica dice che in chiave europea tutto può ancora succedere. Ma in attesa del Napoli, in campo a partire dalle 18 contro il Bologna al San Paolo, è l'Inter a fare un ulteriore passo avanti grazie alla vittoria per 1-0 al Castellani griffata da Keita. I nerazzurri danno così continuità alla vittoria contro i partenopei e salgono a 39 punti, a +7 sulla Lazio.

LAZIO E TORINO SI SPARTISCONO LA POSTA

Un punto per parte e tanto nervosismo nel match tra i biancocelesti e il Torino. All'Olimpico finisce 1-1 con le reti di Belotti su rigore nel recupero prima dell'intervallo e la risposta della Lazio nella ripresa con uno splendido gol di Milinkovic-Savic (62').

LA ROMA ESPUGNA IL TARDINI, PRIMA GIOIA CHIEVO

Del mezzo passo falso della Lazio approfitta la Roma, che grazie alla vittoria per 2-0 contro il Parma sale a -2 dal quarto posto. Una magia di Giaccherini regala al Chievo il primo successo in campionato contro il Frosinone, dopo 18 turni, e permette ai gialloblù di tenere viva una scintilla di speranza.

MERTENS GOL, IL NAPOLI VA

Il Napoli supera 3-2 il Bologna. Per la squadra di Ancelotti doppietta di Milik, a cui rispondono Santander (1-1) e Danilo (2-2) per gli uomini di Inzaghi. Di Mertens al 43' della ripresa il gol vittoria che consente ai partenopei di riportarsi a -9 dalla Juventus capolista, con 44 punti. Il Bologna non si schioda da quota 13, al terzultimo posto, a meno tre dall'Empoli.

Serie A, i risultati della 19esima giornata:

Juventus - Sampdoria 2-1

Chievo - Frosinone 1-0

Empoli - Inter 0-1

Genoa - Fiorentina 0-0

Lazio - Torino 1-1

Parma - Roma 0-2

Sassuolo - Atalanta 2-6

Udinese - Cagliari 2-0

Napoli - Bologna 3-2

Milan - Spal (ore 20.30)

Serie A, la classifica:

Juventus 53

Napoli 44

Inter 39

Lazio 32

Roma 30

Sampdoria 29

Atalanta 28

Milan 28

Torino 27

Fiorentina 26

Sassuolo 25

Parma 25

Cagliari 20

Genoa 20

Udinese 18

Spal 17

Empoli 16

Bologna 13

Frosinone 10

Chievo 8

Chievo penalizzato di 3 punti

Milan e Spal una partita in meno