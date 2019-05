Sarà dedicata a "I Siciliani d’America" la 40esima edizione dell’Infiorata di Noto in programma dal 17 al 19 maggio. Lungo la centrale Via Nicolaci i riquadri realizzati dagli artisti, propongono di anno in anno motivi diversi: religiosi, mitologici, e di cultura popolare. Un evento fisso ricco di appuntamenti, mostre, raduni, cortei in costume.

La manifestazione sarà preceduta dal tradizionale appuntamento "Scuoleinfiore" (10-13 maggio), l’Infiorata dei ragazzi che vedrà protagonisti gli alunni degli istituti scolastici della città, pronti a trasformare via Rocco Pirri in un lungo e colorato tappeto di fiori. Prevista anche la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Militello in Val di Catania.

L’appuntamento è giunto alla sua XIV edizione ed è organizzato dall’associazione Maestri Infioratori di Noto. Un po’ come l’Infiorata dei più grandi, anche "Scuoleinfiore" ripercorrerà il tema dei Siciliani in America, con i bozzetti che saranno ispirati alle storie di successo dei conterranei al di là dell’Oceano, ripercorrendo lo slogan "Vieni ca tu cuntu". Il tappeto colorato di via Rocco Pirri resterà visitabile domenica e lunedì, aprendo di fatto la lunga settimana che porterà alla 40^ edizione dell’Infiorata di via Nicolaci. E non è finita qui.

Nella Sala Gagliardi di Noto il 10 maggio, dalle ore 17.30 si terrà il convegno "Le migrazioni in Sicilia tra passato e presente: storia dell’emigrazione siciliana". Seguirà l’inaugurazione della mostra "Sicilian Crossing, storia per immagini delle migrazioni siciliane", realizzata dalla rete "I musei siciliani dell’emigrazione".