Violento l'agguato della scorsa notte alla colonna di mezzi del Reparto Mobile della polizia diretta al cantiere della Tav di Chiomonte, in Val di Susa. L'assalto è avvenuto nella galleria Cels, sull'autostrada A32: la distesa di chiodi a tre punte ha forato le gomme degli automezzi. Un gesto grave e pericolosissimo, che ha messo a repentaglio la vita delle forze dell'ordine, come afferma anche, in una nota, l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca.

A denunciare l'accaduto il Siulp, secondo cui "poteva finire in una vera e propria tragedia". Per il sindacato "la fermezza degli autisti degli automezzi in colonna ha consentito di evitare il peggio per tutti".