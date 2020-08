E immediatamente dopo Luigi Di Maio gli aveva fatto eco: "Siamo maturi per cambiare. Ora i nostri sindaci avranno una seconda chance per vincere la battaglia". Sembrava fatta: l’asse concordato tra i due partiti (ora i 5Stelle non possono definirsi diversamente) voleva significare anche un patto per le regionali d’autunno. Insieme per un obiettivo: il 4 a 2 come auspicava lo stesso Zingaretti. Invece, dalle ultime affermazioni pare che l’accordo sia come svanito. Anche nelle due regioni (le Marche e la Puglia) dove ogni problema sembrava essere stato risolto, l’"embrasse nous" è sparito di colpo. Si discute ancora su chi candidare, come governatore e i nomi si sovrappongono senza una soluzione. Ragione per cui molti commentatori odierni si pongono due domande. La prima: che tipo di partito è oggi il Pd se partiamo da Veltroni per arrivare ai Grillini?". La seconda: la rivoluzione nei pentastellati che cosa comporterà?