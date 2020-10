Italia pierde puntos en Europa en la lucha contra Covid, justo el día que las infecciones alcanzaron el récord de 8.804 casos y Reino Unido la eliminó de la lista de países seguros. Cualquiera que llegue al Reino Unido desde Italia tendrá que observar una cuarentena de dos semanas a partir del domingo. Arde Europa con los contagios de Covid-19. Mientras que el Instituto Koch de Berlín ha incluido Campania y Liguria entre las regiones de alto riesgo. Pero en el resto de Europa es aún peor, y en el primer mapa publicado hoy por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), Italia es uno de los cinco países que aparece en naranja, con la región de Calabria incluso en verde. Hasta 17 países, incluidos Francia, España y el Reino Unido, están completamente coloreados del rojo fuego de alerta extremo. La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, preocupada por el aumento cada vez más rápido de las tasas de infección, ha advertido sobre las "devastadoras consecuencias sociales y económicas de los bloqueos generalizados", y advirtió también que la vacuna no será la solución mágica. La Organización Mundial de la salud (OMS) definió la situación en el continente como "muy preocupante". El Covid-19 está de hecho galopando por Europa y las ciudades y capitales caen una tras otra bajo la sombra de medidas aún alejadas de los bloqueos totales de la primavera pasada pero que elevan cada vez más el listón del distanciamiento social. Gran Bretaña tuvo 18.980 casos y 138 muertes en un solo día. Y tras el toque de queda decretado anoche en París y en las principales ciudades francesas le toca el turno a Londres que, desde el sábado hasta la medianoche, pasará al nivel de "alerta máxima", el segundo en la escala de restricciones impuestas por el primer ministro británico Boris Johnson. Además de la capital británica, el nivel 2 se extiende a otras siete áreas: Essex, Elmbridge, Barrow in Furness, York, North East Derbyshire, Chesterfield y Erewash. Siguen siendo posibles todos los encuentros en el interior entre personas que no conviven y que por tanto no pueden verse ni en casa ni en el pub ni en los restaurantes que, en cualquier caso, ya tenían la obligación de cerrar a las 22 horas. También sigue siendo posible encontrarse al aire libre, pero en grupos de máximo seis personas. Una decisión ya en el aire, anunciada por el alcalde de Londres Sadiq Khan, pero acelerada por los más de 1.700 casos detectados en la capital. A pesar de todo, la inmaculada reina Isabel abandonó por primera vez en siete meses el encierro solitario de las distintas residencias reales para visitar el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa (Dstl) en Porton Down, en el suroeste del país, junto a su sobrino William. Ambos sin máscara, aunque siempre a una distancia segura. También hubo récord de casos en Alemania, con 6.639 nuevas infecciones superando el registro del 28 de marzo, cuando se contabilizaron 6.294. Mientras, el gobierno polaco anunció un cierre parcial en el país ante el aumento de infecciones que superó los 8.000 casos en 24 horas. En Francia, sin embargo, la aplicación de las nuevas medidas restrictivas estará garantizada con mano de hierro. El primer ministro Jean Castex anunció que todas las noches habrá 12.000 policías y gendarmes "encargados de verificar las prohibiciones" impuestas por el toque de queda decretado por cuatro semanas desde las 21 a las 6 de la mañana. Las penas son muy duras: multas de hasta 3.750 euros e incluso seis meses de prisión para los reincidentes más graves. Además, se plantaron cierres parciales en Eslovenia, donde el gobierno ha dividido el país en zonas rojas y amarillas y aplicó nuevas restricciones de circulación y a las reuniones públicas, que entrarán en vigor a partir de la medianoche. Cierre también para el pleno del Parlamento Europeo que no tendrá lugar en Estrasburgo pero "se realizará remotamente", anunció "con pesar" el presidente David Sassoli, subrayando que "Estrasburgo sigue siendo la sede del Parlamento Europeo y haremos todo lo posible para regresar".

REDAZIONE CENTRALE