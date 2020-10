21.994 nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 174.398 tamponi effettuati. E' quanto emerge dal bollettino odierno (martedì 27 ottobre) diffuso dal Ministero della Salute in merito alla diffusione del covid nel nostro Paese. Ciò che più preoccupa, però, è il numero dei morti: 221 nelle ultime 24 ore.

Ancora una volta la Regione col numero più alto di contagi è la Lombardia (5.035); a seguire Piemonte (2.458), Campania (2.761) e Lazio (1.993).

Non va meglio sul fronte ricoveri: rispetto a ieri ci sono 127 pazienti in più nelle terapie intensive, per un totale di 1.411 persone in rianimazione.