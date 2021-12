Si è tenuto sabato 4 dicembre a New York City il 109° galà annuale del Club dei Giovani Repubblicani di New York. Tra gli ospiti presenti della serata vi erano Rudy Giuliani, avvocato, ex sindaco di New York City e consigliere politico dell’ex Presidente USA Donald Trump; Andrew Giuliani che correrà tra le fila del Partito Repubblicano per la carica di Governatore dello Stato di New York nel 2022; l’imprenditore italiano coordinatore di Lega nel Mondo per lo Stato di New York Simone Poggi ed infine l’eurodeputato austriaco Harald Vilimsky (FPÖ/Identità e Democrazia).

Così Simone Poggi, coordinatore di Lega nel Mondo per lo Stato di New York: ”E’ stato un piacere ad un orgoglio partecipare a questa serata ed avere il sostegno e l’esempio di grandi politici italo-americani come l’avv. Rudy Giuliani, ex Sindaco di New York, e suo figlio Andrew, che il prossimo anno correrà per la carica di Governatore dello Stato di New York tra le fila del Partito Repubblicano. Ora si torna al lavoro per far crescere e consolidare la Lega nelle nostre comunità italo-americane”.