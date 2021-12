Sono 28.064 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, un dato leggermente inferiore rispetto ai 28.632 casi del giorno prima e a frone di oltre 28mila test in più, 697.740 rispetto a 669.160. Lo certifica il consueto bollettino del Ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia.

Il numero di deceduti è lo stesso di giovedì e venerdì: 123. Tasso di positività in leggero calo (4%, rispetto al 4,3%) mentre diminuiscono sensibilmente i dimessi e i guariti: 12.430 contro i 14.457 del giorno prima. In crescita i ricoverati in terapia intensiva, trenta in più nell'ultimo giorno.

Quanto al dato regionale, sensibile balzo in avanti della Lombardia che annovera 6.119 nuovi casi. Grave la situazione pure in Veneto (4.016) e in Emilia Romagna (2.451). Sopra i duemila casi pure Lazio (2.409), Piemonte (2.326) e Campania (2.256).