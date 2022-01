Nella prima omelia del nuovo anno, nella messa officiata nella basilica di San Pietro, Papa Francesco rivolge un pensiero particolare alle donne: "Mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne", l'invito del pontefice.

"Quanta violenza c'è nei confronti delle donne: basta! Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità, non da un angelo: da una donna", prosegue Bergoglio. "Il nuovo anno inizia nel segno della Madre. Lo sguardo materno è la via per rinascere e crescere. Le madri, le donne guardano il mondo non per sfruttarlo, ma perché abbia vita: guardando con il cuore, riescono a tenere insieme sogni e concretezza".