Come anticipato già nel fine settimana dal governo, non ci potranno più essere speculazioni sulla vendita delle mascherine ffp2, le uniche che in qualche modo riescono a tenere ‘a bada’ Omicron. Difatti a breve saranno vendute a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti: 0,75 euro ciascuna. La Struttura Commissariale, d’intesa con il Ministero della Salute e l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite. L’accordo sarà siglato a breve. Aumenta intanto l'occupazione dei posti di letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva in 9 Regioni e province autonome, e sono 14 quelle che ormai sono oltre la soglia critica fissata al 10%. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 23.06 di ieri. Le Regioni che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l'Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all'8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%). Da segnalare infine che approderà mercoledì in Consiglio dei ministri il il decreto sull'obbligo del super green pass per tutti i lavoratori. Alcune forze politiche, in particolare Lega e M5S (con motivi diversi), sono contrarie e si potrebbe arrivare a una mediazione, partendo con l'obbligo di super green pass solo per i dipendenti pubblici che fanno lavoro di front office, poi a seguire con altre categorie.