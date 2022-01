di Alessandro Camilli

Nucleare sì o no? Messa così è una questione di fede. Netta e ultimativa: con cristo o con satana? E se fosse una questione di scienza? Se l'energia nucleare prodotta in impianti tecnologicamente più sicuri fosse utile e forse necessaria all'abbattimento degli effetti catastrofici dell'uso di fonti fossili per l'energia? Calcolare, studiare, verificare? Oppure non farlo perché la tecnologia stessa ha in sé qualcosa di maligno e ingannevole. Non nominare il nome del nucleare invano, anzi non evocarlo come atto di fede comanda. Oppure provarci perché la scomunica eterna di una tecnologia eterna non dovrebbe essere se la tecnologia è mutata, così almeno secondo scienza. Nel nostro paese la sinistra culturale e politica è per l'atto di fede.