"Berlusconi al Quirinale? Si può fare, ma anche Letizia Moratti sarebbe un buon candidato". Parola di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, regione che, in vista del voto per la scelta del successore di Sergio Mattarella sul Colle più alto, "esprimerà sicuramente due voti a favore del centrodestra" assicura il presidente. Per Fontana, eletto fra i tre delegati lombardi per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica "il centrodestra si è assolutamente dimostrato compatto e solido e anche in quella sede dimostrerà la sua unione forte".

IL NOME E' BERLUSCONI

Il nome di questa parte politica "è sicuramente Berlusconi" assicura ancora Fontana parlando con i giornalisti al Pirellone. Se il Cavaliere ce la farà a staccare il pass? "Io mi auguro di sì, spero che possa essere lui il nuovo presidente", tuttavia "l'elezione è sempre una cosa imponderabile" mette le mani avanti il governatore.

MORATTI? SAREBBE OTTIMO CANDIDATO

Per quanto concerne, invece, la candidatura di Letizia Moratti, ex sindaca di Milano ed attuale "numero due" di Fontana al Pirellone: "io ho sempre detto che, nel momento in cui non dovesse essere il presidente Berlusconi il candidato, che è sicuramente la prima opportunità e opzione per il centrodestra, io credo che la vicepresidente Moratti sia un ottimo candidato, perché ha anche in più il vantaggio di poter rappresentare una novità, perché sarebbe la prima donna eletta presidente della Repubblica oltre alle indubbie capacità che ha dimostrato nella sua storia", assicura il presidente della Regione.