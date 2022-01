Doppio appuntamento da non perdere a Miami nel segno del meglio del made in Italy a tavola annunciato da I.E.E.M. (International Event & Exhibition Management). Si comincia il 3 febbraio nella sede del Miami Culinary Institute con il Master Class & Lunch dedicato a due prodotti DOP: Pecorino Toscano e Prosciutto Toscano.

La mattinata partirà con Vincenzo D'Antonio, giornalista di 'Italia in Tavola' e proseguirà con il buffet preparato da Nicola e Fabrizio Carro chef del noto ristorante 'Via Verdi Cucina'. Quattro giorni dopo, il 7 febbraio, sede diversa, al Ampersand Studios, ecco che entrerà in campo 'Simply Italian Great Wines Americas Tour' con alcuni dei maggiori consorzi di vini della Penisola: Consorzio per la tutela dell'Asti, Federdoc & Ricci Curbastro, Consorzio Tutela vini d'Abruzzo e Consorzio DOC delle Venezie.

L'evento, organizzato da I.E.E.M. con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia ICE, dopo le introduzioni dedicate ai vini, proseguirà con degustazioni, aperitivo e cena.