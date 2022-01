"Congratulazioni al Primo Ministro Antonio Costa e al Partito Socialista portoghese, che conquista la maggioranza assoluta in Parlamento!", così Fabio Porta, senatore del Partito Democratico e membro della commissioni esteri del Senato. "Questa straordinaria vittoria è una bellissima notizia per l'Europa, che vede rafforzato il suo cammino verso una coesione sempre maggiore all'insegna della giustizia e della solidarietà ma è anche un incoraggiamento per tutti i partiti socialisti e democratici europei e soprattutto per noi del PD in Italia.

Oggi il Portogallo ci insegna che è possibile governare bene, dare risposte ai problemi concreti della gente e ricostruire un positivo rapporto tra i cittadini e la politica"