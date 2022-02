Studio italiano svela, per la prima volta, il meccanismo all'origine delle polmoniti bilaterali da Covid-19. Coordinata da Saverio Cinti, dell'Università Politecnica delle Marche, la ricerca scientifica è stata condotta in collaborazione con l'Università di Milano e con l'Université Côte d'Azur ed è stata pubblicato sull'International Journal of Obesity dove viene spiegato come le particelle di grasso generate dalla distruzione delle cellule adipose finiscano per accumularsi nel tessuto dei polmoni, dove formano membrane che rivestono gli alveoli, provocando gravi problemi respiratori.