Caro Direttore,

A nome dell'Associazione Marchigiani nel Mondo mi rivolgo al vostro prestigioso e a noi molto caro Gente d'Italia per esprimere il nostro pensiero sull'ingiusta ed assurda decisione di dar un parere negativo contro il vostro Giornale.

In effetti le tre domande che doveva rispondere il Comites erano piú che chiare: e se qualche lettore ancora non fosse al corrente, ribadiamo che erano molto semplici da rispondere: se il giornale è venduto nelle edicole, se i contenuti sono scritti per piú del 50% in italiano e se il giornale circola e viene apprezzato dalla collettivitá italiana. Niente altro!

Un giornale che non soltanto ha promosso e diffuso le attività delle nostre associazioni ma ci ha sempre informato sulla vita politica, sociale e culturale del nostro Paese, costituendo per noi emigranti una vera "folata" di italianitá.

La nostra Associazione ha sempre avuto un dialogo e una fluida comunicazione con Gente e in tutti questi anni ci siamo sempre sentiti appoggiati sia nella diffusione dei nostri eventi sociali e culturali come nel sincero elogio che Gente ci ha espresso in varie occasioni.

Il nostro piú cordiale saluto e la nostra solidarietá in questo spiacevole momento che il vostro Giornale sta vivendo.

Anna Claudia Casini

Presidente

Alicia Calzolari

Vice Presidente